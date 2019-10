PEQUENA EMBARCAÇÃO NAUFRAGA NO RIO SÃO FRANCISCO EM POÇO REDONDO

28/10/19 - 07:23:17

Uma lancha que transportava jogadores de futebol amador afundou no Rio São Francisco neste domingo (27) nas proximidades do Povoado Cajueiro, em Poço Redondo.

O acidente aconteceu no inicio da noite, e as informações são de que, após sair do povoado Cajueiro rumo ao povoado Curralinho, há alguns quilômetros, a embarcação naufragou.

As informações são de que um homem identificado como Márcio José acabou desaparecendo nas águas.

Ainda não foram descobertas as causas do acidente.