PM prende homem que portava pistola calibre 380 no conjunto Orlando Dantas

28/10/19 - 15:41:31

Suspeito tentou fugir mas foi detido pelos policiais militares

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam neste domingo (27) um homem por porte ilegal de arma de fogo no conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais observaram um homem em atitude suspeita dentro de um carro. Percebendo que seria abordado, Allisson Carlos Sales Torquarto, 27 anos, tentou fugir porém foi alcançado pelos militares logo em seguida.

Após buscas no interior do veículo foi encontrada uma pistola .380 com sete munições. Além da arma de fogo, um automóvel Chevrolet Classic e um aparelho celular também foram apreendidos. Diante do fato, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas pertinentes.

Informações e foto SSP