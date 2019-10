Prefeitura realiza Taça Cidade de Aracaju de Beach Soccer Feminino

Neste sábado, 26, cerca de 90 atletas participaram da competição Taça Cidade de Aracaju Beach Soccer Feminino, organizada pela Prefeitura de Aracaj, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esporte (Sejesp). A disputa ocorreu no campo da Praça da Juventude, no conjunto Augusto Franco, e o time vencedor foi o RMO.

O Beach Soccer é o tradicional futebol de areia, modalidade que vem ganhando, cada vez mais, visibilidade internacional, deixando o lazer de lado para contar com seleção nacional e competições mundiais. Na Taça Cidade de Aracaju, as atletas foram divididas em seis equipes com idade livre e disputaram, desde as rodadas iniciais até a chegada ao pódio, nove partidas.

Além do fomento esportivo, as partidas ajudam na abertura de espaço e oportunidades. A demonstração de grandes níveis técnicos e figuras de destaque conquistam olhares importantes para a carreira.

E foi com tal nível que o RMO conquistou o 1º lugar após , três gols contra o Afec que ficou com o 2º lugar do pódio. Foram 50 gols durante a competição acirrada das seis equipes.

Segundo o Coordenador de Esportes de Inclusão da Sejesp, Luiz Carlos Bossa Nova, esse espaço fortalece o futebol de areia no município e abre a tradição para a categoria feminina. “Elas treinam bastante e podem mostrar as grandes capacidades em competições como estas”, afirma.

Para a competidora do União Esporte Clube, Roseanne dos Santos, a Taça também possibilita transformação social e movimenta a economia. “Muitas de nós estão desempregadas e essa forma de lazer também ocupa nossas mentes. Também vejo alguns comércios de pequenos vendedores que utilizam desse espaço”, declarou.

“Treinamos e somos bem recebidas, a disputa é importante e bem organizada”, comenta a jogadora do Afec Vanessa Menezes de apenas 17 anos. Ela confirma a necessidade de abertura desse espaço para as garotas de todas as idades.

Confira os resultados dos jogos e as categorias:

1° JOGO

AFEC 4 X 1 LIONS

2° JOGO

FORCA JOVEM 1. X 1 INDIANA

3° JOGO

RMO 3. X 1 LAIONS

4° JOGO

INDIANA 1. X 3 UNIÃO*

5° JOGO

AFEC 5. X 2 RMO

6° JOGO

UNIÃO 4 X 2 FORÇA JOVEM

SEMI FINAL

7° JOGO

AFEC 4. X 2 FORÇA JOVEM

8° JOGO

UNIÃO 1. X 1 RMO

( PENALIDADES: UNIÃO 2 X 3 RMO

FINAL

9° JOGO

AFEC 2 X 2 RMO

(PENALIDADES: AFEC 2. X 3 RMO

EQUIPE CAMPEÃ

RMO

EQUIPE VICE CAMPEÃ

AFEC

MELHOR ARTILHEIRA:

ROSEANE DOS SANTOS COM 6 GOLS DA EQUIPE DO UNIÃO

MELHOR TÉCNICO:

NINO DA EQUIPE DO RMO

MELHOR GOLEIRA:

EDILEIDE DOS SANTOS DA EQUIPE RMO

MELHOR ATLETA:

EMISUELI FERNANDA DA EQUIPE DA AFEC