Segredos que todas as madrinhas de casamento devem saber

Foi convidada para ser madrinha de casamento, mas ainda não sabe muito bem o que isso significa na prática? Fique tranquila!

Vamos explicar nesse conteúdo qual é o papel das madrinhas de casamento. Assim, você se sentirá mais confiante para essa função, sem cometer nenhuma gafe.

1 – Seja uma boa conselheira

Como você deve imaginar, as madrinhas são amigas da noiva e, portanto, confidentes. Por serem tão especiais, é normal que elas se tornem conselheiras nesse momento tão especial.

Então, não se assuste se a noiva perguntar a você sobre qual é o melhor sapato para a cerimônia ou qual penteado fica melhor. Talvez, ela queira ouvir a opinião das pessoas mais próximas para escolher a opção perfeita.

2 – Dê um presente especial

Se você foi convidada para um papel tão importante, nada melhor do que retribuir com um excelente presente, não é mesmo? Existem diversas opções no mercado, desde artigos de decoração, até móveis.

Na hora da compra, pense nos itens que representam a família e servem para demonstrar carinho pelos noivos. Nesse sentido, os clássicos enxovais de luxo são as melhores opções. Os lençóis com mais de 300 fios, por exemplo, oferecem toque acetinado, são luxuosos e muito bonitos. Ou seja, um presentão para ser dado por uma madrinha.

3 – Ofereça ajuda

Antes do casamento, os noivos costumam estar bastante ocupados com aspectos da festa. Se a cerimônia for mais simples ou feita pela própria família, você pode se oferecer para ajudar a fazer a decoração.

No entanto, se os noivos já tiverem contratado uma empresa para isso, há ainda a possibilidade de organizar o chá de panela e o chá de lingerie. Antes, avise a noiva sobre as suas pretensões e solicite o contato das convidadas.

O restante você pode planejar por conta própria, como pensar nas comidinhas, decoração e lembrancinhas desses eventos. Vale a pena também providenciar os registros fotográficos e fazer vários vídeos para a noiva se divertir depois!

4 – Mantenha-se próxima

Depois que passar a cerimônia de casamento, não pense que o seu papel terminou. É importante manter a amizade com o casal para que ele não se sinta isolado. Claro, você deverá deixá-los curtir o começo da vida a dois sozinhos.

Porém, após alguns meses, convide-os para jantar na sua casa e se mostre aberta também para visitá-los. Lembre-se de que, como madrinha, você já faz quase parte da família e, por isso, é importante sempre demonstrar companheirismo e carinho.

E não esqueça, cumadres, migles… seja como você quiser chamar. Ser convidada para este cargo tão importante é uma demonstração de amor e carinho. Então, aproveite para mimar bastante a noiva e receber toda a gratidão que ela vai te oferecer.

Por Aline Matos

Foto assessoria