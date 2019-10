TERMOELÉTRICA PORTO DE SERGIPE I JÁ ESTÁ ENERGIZADA, DIZ EMPRESA

28/10/19 - 12:22:08

GE Grid Solutions completa último marco do escopo de Alta Tensão na UTE Porto de Sergipe I

A energização dos transformadores da termelétrica a gás natural da Celse fecha com sucesso o comissionamento do sistema de transmissão de energia em alta tensão 500kV

A GE Grid Solutions, negócio da GE Renewable Energy, realizou a energização dos transformadores das turbinas a gás da Usina Termelétrica Porto de Sergipe I, da Celse, em Barra dos Coqueiros. Esta energização representa o mais importante marco da Grid Solutions na construção da usina que, quando estiver em funcionamento, será uma das maiores e mais modernas térmicas movidas a gás da América Latina.

O sucesso da energização dos transformadores, atividade realizada pelos profissionais da GE, é extremamente importante para a conclusão das atividades de teste da planta, uma vez que permite a conexão da usina à rede elétrica nacional pelo sistema de transmissão de 500kV, para alimentação elétrica da usina enquanto a planta ainda não produz energia. Este procedimento conhecido como “backfeed” possibilita a realização de uma série de testes que só podem ser realizados com a alta potência disponível na rede elétrica.

“Trata-se da última etapa de nosso fornecimento para a UTE Porto de Sergipe I. Havíamos feito toda a energização da usina em abril deste ano e, agora, com a autorização do ONS para a energização dos transformadores, pudemos finalizar a etapa mais crítica do fornecimento da Grid Solutions. Este último milestone fecha, com chave de ouro, uma série de ações bem-sucedidas, desde a entrega dos projetos executivos, a montagem dos 34km de linhas de transmissão, a construção civil e a instalação dos equipamentos das subestações de alta tensão pelo nosso time”, comemora Sebastien Marlier, diretor de projetos da GE Grid Solutions.

Agora, após a conclusão do backfeed e a alimentação da usina, a equipe da GE pode passar para as etapas finais de comissionamento dos equipamentos mais pesados da térmica, realizados com energia vinda da rede elétrica. “O sucesso dessa etapa será crucial para a finalização dos testes das três turbinas a gás natural e a turbina a vapor, e o início dos testes a quente, com queima de gás, conhecidos como ‘first fire’ “, lembra Marlier.

Em regime de operação normal, o papel de cada transformador é elevar a tensão de 25kV produzida pelas quatro turbinas da usina para 500 kV e enviá-la para a linha de transmissão de 34km de extensão, que fará a distribuição ao sistema elétrico nacional. Os 4 transformadores elevadores de potência, chamados de “step-up transformers” totalizam 879 toneladas e foram produzidos pela GE no Brasil, na planta de Canoas (RS).

O contrato da GE Grid Solutions com a Centrais Elétricas de Sergipe – Celse – engloba desde a entrega do projeto básico, instalação de todos os equipamentos de alta tensão, construção da linha de transmissão, instalação de duas subestações destinadas à transformação, mediação, proteção e manobra de eletricidade produzida pela planta. Quando entrar em operação comercial, no início de 2020, a UTE Porto de Sergipe I terá uma capacidade de geração de 1.5 GW, atendendo até 15% da demanda energética da região Nordeste, gerando energia para os lares de 20 milhões de brasileiros. A usina pode quadruplicar a geração anual de energia de Sergipe e tornar o menor estado brasileiro o segundo maior gerador de energia da região.

GE – Agência Unicom