Tobiarte: grande festival de artes supera expectativa e fortalece cultura local

28/10/19 - 08:59:29

A Praça do Cruzeiro, em Tobias Barreto, foi palco, durante quatro dias, do tradicional festival de artes que reúne milhares de pessoas todos os anos, o TobiArte. Em sua décima edição, o evento contou com dezenas de atrações musicais, peças teatrais e feirinha cultural, celebrando os 110 anos de emancipação política do município.

Na quarta-feira, 23, a Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos fez a abertura do evento. À noite, teve Missa alusiva ao aniversário da cidade, na Igreja Matriz, seguida de mais atrações musicais locais.

A extensa programação teve continuidade nos dias 25, 26 e 27, reunindo diversos grupos musicais e teatrais, sempre priorizando artistas sergipanos. As escolas públicas e particulares de Tobias Barreto também fizeram apresentações culturais.

“É um evento que já virou tradição na cidade e agrada públicos diversos atraídos por manifestações culturais e artísticas. Vem artistas de diversas cidades, e isso fortalece e valoriza a cultura local, bem como aquece a economia ao atrair turistas”, frisou o secretário de Cultura, Elbert Oliveira (Neguyta).

“O TobiArte tem esse poder de reunir milhares de pessoas pela cultura e pela arte. Fiquei muito feliz de ver tanta gente interagindo, participando, assistindo às atrações. E nós tivemos essa preocupação de priorizar os artistas tobienses e de outros municípios sergipanos, o que fortalece ainda mais nossas tradições. Foi um sucesso”, destacou o gestor.

Fonte e foto assessoria