TUCK-TUCKs: ABERTO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR RESPONSABILIDADE

28/10/19 - 09:44:01

As 20 motocicletas “Tuck-Tucks” adquiridas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), na então na gestão do secretário Almeida Lima, ganhou destaque neste final de semana e um vídeo acabou viralizando, após ser postadas nas redes sociais, paradas ao sol e chuva, no pátio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), no meio do mato.

Na manhã desta segunda-feira (28) a assessoria de imprensa da SES, André Carvalho, disse que os Tuck-Tucks não possuem boa autonomia, e que segundo ele, oferecia risco aos condutores. O secretário informou que eles foram substituídos por motocicletas que hoje fazem o trabalho de forma mais ágil e sem risco aos motociclistas.

A partir da divulgação do vídeo, a assessoria informou ainda que foi aberto um processo administrativo que está apurando a responsabilidade pela compra e que segundo ele é “equivocada. Não sei qual o motivo da compra por parte da gestão passada. Essa gestão não compraria”, afirmou André Carvalho.