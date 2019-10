VICE-PRESIDENTE DO MDB SERGIPE PARTICIPA DA 12ª CAMINHADA MISSIONÁRIA

28/10/19 - 05:28:01

O vice-presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, esteve presente na 12ª Caminhada Missionária da Paróquia de Santa Luzia, neste domingo (27), no povoado Colônia 13, município de Lagarto.

Na ocasião, foi notório o carisma e interação de Sérgio Reis, para com os habitantes do município. “Sérgio é um ser humano íntegro e líder nato. Homem de coração aberto para ajudar Lagarto”, disse Dona Maria, antiga moradora do povoado.

Para Reis, o momento propiciou o fortalecimento de laços afetivos. “Fui criado em Lagarto, e sinto uma imensa felicidade em abraçar e perceber o carinho dos moradores da minha região, nessa festividade harmoniosa em nome da fé. Tenho apenas que agradecer e dizer que estamos juntos para o bem do nosso município”.

Fonte e foto assessoria