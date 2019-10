A esquerda está de volta

Diógenes Brayner

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) fez uma previsão rápida do resultado eleitoral da Argentina. Ele viajou a Buenos Ayres na sexta-feira e anunciou que retornaria com a vitória de Alberto Fernández a presidente e Cristina Kirchner a vice. Aconteceu e JB comemorou o resultado junto com dois ex-colegas de Câmara Federal, com os quais viajou. A previsão de retorno do ex-governador a Sergipe é para amanhã, animado com o sucesso da esquerda em mais um País da América do Sul.

A esquerda está se fortalecendo na América do Sul. Percebe-se claramente que há euforia com o retorno ao passado nos países que ficaram sob o comando da direita, em razão de Governos conservadores, que privilegiam as elites e abandonam a inclusão social, a igualdade entre pessoas e o desenvolvimento também da classe trabalhadora. A política de direita tem o perfil de “tentar agradar ao povo, com gestos sem consistência e como se tivesse piedade de uma maioria um pouco acima ou bem abaixo da linha de pobreza”.

Governos de esquerda já expõem projetos que promovem não apenas a inclusão, mas oferecem condições de chegar a níveis normais de sobrevivência com dignidade. Lógico que não funciona qualquer tipo de farsa em relação à honestidade, transparência e zelo com o dinheiro público. Somando isso à sensatez de oferecer oportunidades, sem qualquer tipo de preconceito, o resultado será o desenvolvimento sustentável de qualquer País que vive à beira de uma convulsão social, à caça de direitos restringidos.

O ex-governador Jackson Barreto, junto a outros partidos que integram a esquerda em Sergipe, apostam nisso. Há sinalização de que JB vai permanecer no MDB até as eleições municipais de 2020, mantendo apoio a Edvaldo Nogueira (PCdoB), mesmo que o PT se rebele e lance candidatura própria à Prefeitura de Aracaju. Depois do pleito, é certo que ele iniciará o processo de mudança para uma legenda de esquerda e vai disputar mandato – provavelmente Câmara Federal – principalmente se o ex-presidente Lula for solto e anunciar candidatura a presidente da República em 2022.

Presidente Jair Bolsonaro apresenta um Governo conturbado. Perdido nas declarações insanas de quem não pôs os pés na realidade de um país que precisa ser levado a sério. Ontem mesmo usou as redes sociais para se mostrar como “um leão atacado por hienas”, referindo-se ao Supremos Tribunal Federal (STF) que, de forma oportuna, começa a esquerdizar em atos e ações e a se politizar, perdendo-se até na interpretação das leis, ao sabor da imaginação pessoal e de preferências sentimentais.

Pode-se prever nisso um descrédito dos que votaram em Jair Bolsonaro para presidente, que assistem impotente a ação dos seus filhos, atuando em causa própria e esfacelando o Poder, com apoio total do pai. Quem votou no Jair não deve jamais votar em Lula, mas certamente não se atreverá a errar de novo. No fundo, tira-se uma lição disso tudo: o voto por comoção e apenas com o desejo de derrubar adversários, pode ser péssimo para o País em sua coletividade.

É preciso analisar, avaliar, ouvir e pensar para que no pleito de 2022 não se atenha à uma disputa odienta do bem contra o mal. Mas do que realmente for o melhor para cada um dos que convivem com as incerteza de lideranças legítimas e capazes em um País carente de seriedade absoluta.

Betão indignado

Betão do Povo (PSD), pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, se mostrou indignado com matéria publicada ontem nesta coluna, de que ele estaria a caminho do PSB.

*** Betão disse que pretende disputar a eleição de 2020 por outra legenda. E avisa: “não será pelo PSB”.

Não tem ‘tara’

Betão do Povo recusou que tenha ‘tara’ em derrotar o prefeito Marcos Santana (MDB) e reconhece o seu trabalho: “ele faz melhor gestão nos últimos 20 anos”.

*** Betão se equivoca ao denunciar que a informação teve como fonte assessor do Governo. Não é verdade! Em São Cristóvão existe todo esse burburinho.

Não recua e reage

O deputado Rodrigo Valadares avisa: “o único que não recuou fui eu. Mesmo sozinho continuarei a fazer oposição de maneira enérgica aos que destroem o Estado e Aracaju”.

*** Rodrigo refere-se a comentário da coluna de ontem sob o título: ‘Oposição recua e não reage’.

Rodrigo se diz isolado

– Respeito a todos, mas nesse momento a omissão também é uma ação. Não ficarei omisso, nem que pra isso permaneça isolado de todo mundo político, como já estou, disse Rodrigo Valadares.

*** O deputado reconhece que seu modo de fazer política, “firme ao lado do povo”, afasta os “caciques e os postulantes que querem chegar lá sem dar a cara à tapa”.

*** – Política mudou e a omissão de muitos pode vir a ser fatal. Continuarei como estou desde o meu primeiro dia. Recuar não é uma opção! – disse.

DEM em Lagarto

O deputado federal Gustinho Ribeiro teve uma conversa com o presidente regional do DEM, ex-deputado José Carlos Machado. Ele pode liderar a legenda em Lagarto no pleito do próximo ano.

*** Os dois mostraram interesse em expandir o DEM na região centro-sul e tudo acena para que Gustinho tenha o comando.

Vinícius e o DEM

Um problema a ser bem conversado no DEM: o vereador Vinícius Porto só se manterá na legenda caso haja um entendimento para apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira, que vai à reeleição.

*** O DEM, por orientação da direção nacional, deve anunciar candidatura própria à Prefeitura de Aracaju.

*** Como líder do prefeito na Câmara, Vinícius terá dificuldade em se manter na sigla sem que ela apoie Edvaldo Nogueira.

Busca de lugar

O ex-deputado João Fontes está liderando uma caravana de flamenguistas de Sergipe, para o jogo de decisão da Libertadores contra o River Plate, em 23 de novembro, no Chile.

*** João está fretando um avião, já quase lotado, para a viagem ao Chile. Muita gente à busca de lugar.

Maioria favorável

O Republicanos (ex-PRB) continua na mesma novela. Está em momento de ajuste com o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), mas ainda não evoluiu em nada. Mas, segundo o ex-deputado Jony Marcos, “vai evoluir”.

*** Segundo ainda Jony, no Republicanos a grande maioria é a favor da aliança com Edvaldo Nogueira.

Fora de época

Ontem, em Aracaju, o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura (PSC), disse que o Governo daquele Estado vai liberar recursos para obras no ‘Sambódromo’, atendendo a ordem do MP para permitir o desfile de escolas de samba.

*** Por sugestão de André, o ‘Sambódromo’ será utilizado por todo o ano, inclusive com um carnaval fora de época.

Valadares explica

O ex-deputado Valadares Filho (PSB) avisou que está reformulando o seu partido em São Cristóvão, mas explicou que a posição política do PSB será tratada com Adilson Jr., Augustinho e o coronel Rocha.

*** Valadares corrobora que nunca conversou com Betão sobre eleições em São Cristóvão.

TCE julga em novembro

A sessão do pleno do TCE que julga a desaposentação ou não do ex-conselheiro Flávio Conceição vai ocorrer no dia 14 ou 21 de novembro.

*** Se a decisão for pela desaposentação, Flavio deve reassumir imediatamente, mas Clóvis Barbosa pode recorrer a instâncias superiores.

Disputa em Lagarto

Lagarto tem apenas um nome decidido como candidato à Prefeitura: Hilda Ribeiro, que disputa a reeleição. Os demais partidos ainda analisam nomes para subir aos palanques contra ela.

*** O grupo dos Reis não decidiu, mas tanto Fábio, Jerônimo, Sérgio e Goretti podem ser. “O grupo e o povo é que vão decidir em breve”, disse Fábio Reis (MDB).

Também Itabaiana

Dois pré-candidatos certos à Prefeitura de Itabaiana: Olivier Chagas (PT) e Adailton Souza (PL). O nome de Olivier foi confirmado por lideranças estaduais do partido.

*** Adailton ainda não foi anunciado pelo prefeito Valmir de Francisquinho, mas é quem circula a seu lado por todo o município.

*** Inclusive, Adailton deixou a Secretaria da Administração e está como chefe de Gabinete do prefeito. Passou a ser companhia e tem mais tempo para pré-campanha.

Questão de Eduardo

Um leitor de Itabaiana questionou o prefeito Valmir de Francisquinho sobre indicação do nome do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) para disputar a Prefeitura.

*** Valmir respondeu: “diga a [Eduardo] Amorim que venha para Itabaiana para dizer se pretende ser candidato”. E encerrou o assunto.

Fábio explica

Deputado federal Fábio Henrique (PDT) fez um pequeno reparo nas notas da coluna de ontem: “reafirmo que a posição de 2020 será decidida pelo grupo, mas não afirmei que vamos ficar na oposição”.

*** Segundo Fábio, “é perfeitamente possível apoiar Edvaldo Nogueira. O vereador do PDT faz parte da bancada do prefeito”.

Estraga obra de arte

O humorista Carlinhos Maia estragou obra da artista Lau Costa, alterando o rosto no quadro, dando um efeito caricato muito sem graça à bela figura que fora cuidadosamente criada.

*** Carlinos Maia diz que fez isso com o consentimento da direção do hotel Del Canto e acrescenta que tem o costume de fazer isso em peças de arte: “sou humorista e deixo o meu traço”, disse, sem graça.

Encontro com Coringa

Silvio Santos disse que ontem foi ao cinema com o filho. “Vimos Coringa. Já vou logo dizendo que desde menino acho o Batman um babaca. Meu ídolo é o Coringa”.

*** Durante o filme, Silvio pensou em pedir ao Coringa que “marcasse uma horinha com aquele arrombado que ‘sacaneou’ o quadro da Lau. Uhu!”.

*** Seria o Coringa contra o tal humorista Carlinhos Maia.

Um bom bate papo

Cumprimenta a Gilton – Gilton Garcia foi cumprimentado pelo presidente do Senado, David Alcolumbre, quando ele esteve aqui como presidente da República interino.

Lembra Trabalho – Alcolumbre lembrou do período em que Gilton Garcia foi governador do Amapá e do trabalho realizado por ele em seu Estado.

Sobre as eleições – O chefe da Casa Civil do Rio, André Moura, passou todo o dia de ontem recebendo lideranças do seu partido e tratando das eleições municipais.

Leão e hienas – Joice Hasselmann critica vídeo publicado por Bolsonaro, no qual ele se compara a um leão cercado por hienas, representando partidos e instituições nacionais.

Sem soltar presos – Caso prisão pós-2ª Instância seja invalidada, procurador gral defende que condenados já presos não sejam soltos.

Prepara vendas – O comércio de Aracaju começa a se preparar para vendas de Natal e inicia contratos por três meses para vendedores.

E o gás a R$ 30? – Valquíria Miranda pergunta: “Pessoal vocês sabem onde encontro o Gás de cozinha por 30 reais que o Bolsonaro prometeu”?

Precisa coragem – Clovis Silveira filosofa: “Para ter sucesso, não basta descobrir o propósito da tua vida. É preciso ter coragem para realizá-lo”!

Haverá surpresa – Até sexta-feira será exposta uma surpresa em relação a posições políticas ainda não definidas. A pré-campanha se afunila.