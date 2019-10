Ação do Gati resulta na prisão de dois suspeitos por furtos na Barra dos Coqueiros

29/10/19 - 06:36:40

Policiais do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam nesta segunda-feira (28) dois suspeitos por furto a estabelecimento comercial no Bairro Atalaia Nova, município de Barra dos Coqueiros.

Os policiais foram informados por funcionários sobre um grupo de jovens que teriam furtado uma grande quantidade de itens de uma loja, realizando ameaças aos funcionários caso formalizassem denúncias a polícia sobre o ocorrido.

Prontamente os militares chegaram ao local e realizaram buscas na região através de das informações obtidas por populares. Rapidamente, Bruno Luan Santos, 19 anos, foi localizado em uma residência suspeita, ele confessou ter arquitetado o furto ao estabelecimento comercial juntamente com Ydine Oliveira da Silva, 18 anos.

Segundo Bruno, o plano foi convidar adolescentes para se hospedar em sua casa e assim cometer roubos e furtos na região.

Foram apreendidos na residência, sete aparelhos celulares, um contra baixo, um microfone, uma caixa de som, um violão preto, além de vários itens alimentícios furtados do estabelecimento comercial.

Após a prisão dos suspeitos, outras vítimas que foram furtadas recentemente reconheceram os objetos apreendidos na residência de Bruno.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram presos em flagrante e os sete jovens foram apreendidos. Todos foram encaminhados à Delegacia para adoção das medidas necessárias que o caso requer.

Com informações e foto PMSE