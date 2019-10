Almeida Lima critica o governo e afirma que é pré-candidato a prefeito de Aracaju

29/10/19 - 07:22:25

O ex-senador e ex-secretário da saúde, José Almeida Lima, não poupou criticas ao governo do estado, administração municipal e confirma sua pré-candidatura à prefeitura de Aracaju.

A crítica do ex-secretário foi feita após a divulgação feita pela assessoria da SES, que abrirá um procedimento para apurar as responsabilidades pela compra equivocada desses veículos, a Secretaria de Estado da Saúde já abriu processo administrativo. Após o resultado, será solicitada a disponibilidade de colocar as Tuck Tuck para leilão.

Indicado pelo então governador Jackson Barreto, para a Secretária de Estado da Saúde, Almeida foi demitido por Belivaldo Chagas, após a inauguração fake do Centro de Nefrologia, do Hospital de Urgência de Sergipe.

Na manhã desta terça-feira (29), Almeida disse que as Tuck Tuck foram “jogadas fora” e afirmou que “eu estou pronto para os esclarecimentos. Isso é uma mentira. É preciso entender que eram entregues cerca de 20 mil órteses e próteses, além de medicamentos. Eles são desinformados e ignorantes”, disparou Almeida.

Sobre a estabilidade da Tuck Tuck, Almeida Lima explicou que “hoje esse tipo de veículo é usado na Europa e no Brasil, é usado por vários órgãos, até porque facilita e é econômica, mas o governador colocou no lixo”, acusou o ex-secretário.

Almeida explicou que esses veículos eram para ser pilotados por policiais da reserva, já que segundo Almeida, “são pessoas preparadas, além de ter conhecimento de segurança. Quanto à segurança do veículo, eu tomei conhecimento que ocorreu um acidente por alguém que não estava treinado, portanto, era coisa que iria garantir a entrega de medicamentos a quem precisa”, explicou.

Ao final da entrevista, Almeida Lima afirmou que será pré-candidato a prefeito de Aracaju, a convite do Partido Verde (PV). “Esmos vendo o que está ocorrendo na capital e colocamos nosso nome para que a população faça a avaliação”, disse.

Com informações dos radialistas Alex Carvalho e Augusto Júnior, no Comando Geral