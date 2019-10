BRIGA ENTRE VIZINHOS TERMINA COM UM MORTO NO MUNICÍPIO DE CAPELA

29/10/19 - 07:47:04

Uma briga entre vizinhos terminou com a morte de um homem identificado como Luiz Carlos dos Santos, 34 anos, na noite desta segunda-feira (28) no município de Capela, após ser golpeado com golpes de faca.

As informações são de que o autor do homicídio seria o vizinho, identificado como Kleber Cruz dos Santos, que se encontra foragido.

Segundo a polícia, brigas entre a vitima e o suposto autor eram constantes, sempre quando consumiam bebidas alcoólicas..

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na localização do autor do crime, pode ligar para o Disque-Denúncia através do 181.