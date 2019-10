Com R$ 250 mil destinados por Fábio Reis, Orlinha de Indiaroba será revitalizada

29/10/19 - 12:42:20

O deputado federal Fábio Reis (MDB) participou na última segunda-feira, 28, junto com o prefeito Adinaldo Nascimento (MDB), da assinatura da Ordem de Serviço para revitalização da Orlinha do município de Indiaroba. As obras contam com recursos destinados pelo parlamentar no valor de R$ 250 mil.

“É um marco para a população de Indiaroba. O investimento e o trabalho do prefeito Adinaldo vão transformar a realidade turística do município e criar mais oportunidades para quem vive da pesca e de visitações”, afirmou Fábio Reis.

O prefeito Adinaldo agradeceu o empenho do deputado em requalificar o espaço, anseio antigo da população. “Essa orla tem participação efetiva das emendas do deputado federal Fábio Reis. O nosso muito obrigado, Fábio Reis, pela realização desse sonho do povo de Indiaroba”, afirmou.

Assessoria de Imprensa