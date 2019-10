Conservatório de Música de Sergipe abre edital para Processo Seletivo 2020

A inscrição é totalmente gratuita e online

O Conservatório de Música de Sergipe (CMSE), instituição coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, abre edital e informativos a respeito do Processo Seletivo 2020 para Cursos Técnicos em Instrumento e Canto, Cursos de Formação Inicial e Continuada em Instrumento e Canto, além de Oficinas de Musicalização para Crianças.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal do CMSE (www.cmse.com.br) a partir das 08h do dia 18 de novembro até às 17h do dia 22 de novembro para os Cursos de Formação Inicial e Continuada de Instrumento e Canto.

Para o Curso de Musicalização para Crianças, as inscrições deverão ocorrer a partir das 08h do dia 4 de novembro até às 17h do dia 8 de novembro. Já para os Cursos Técnicos em Instrumento e Canto, as inscrições serão realizadas a partir das 8h do dia 30 de novembro e irão até às 17h do dia 3 de dezembro.

O diretor do CMSE, Heitor Mendonça, explicou que esse é o edital de maior importância para o Conservatório de Música. “Lançamos esse edital, especialmente hoje, no dia da Sergipanidade. É o principal edital para ingresso no Conservatório. São mais de 450 vagas. Ano passado, tivemos o maior processo seletivo da história, com 1.800 candidatos, e este ano a gente espera superar a marca dos 2.000 inscritos”, explicou.

Para ingressar no Curso de Formação Inicial é necessário que o candidato não tenha conhecimento prévio em teoria musical ou prático-instrumental e tenha concluído o 5º ano do Ensino Fundamental até o ano de 2019. Serão 109 vagas distribuídas entre os turnos matutino, vespertino e noturno e nos seguintes instrumentos: Acordeon, Canto Popular, Cavaquinho, Clarinete, Contrabaixo Elétrico, Guitarra, Percussão, Saxofone, Trombone, Trompete, Tuba e Violão.

Já o Curso de Formação Continuada é destinado a candidatos que já têm conhecimento prévio em música e em prático-instrumental. É necessário também que ele tenha concluído o Ensino Fundamental até o ano de 2019. Serão 106 vagas distribuídas entre os turnos matutino, vespertino e noturno e entre músicos de banda (63) e músicos de orquestra (43). Para músicos de banda, os instrumentos ofertados são: Acordeon, Canto Popular, Cavaquinho, Clarinete, Contrabaixo Elétrico, Flauta Transversal, Guitarra, Percussão, Saxofone, Teclado, Trombone, Trompete, Tuba e Violão. Já para músicos de orquestra, são: Canto Lírico, Clarinete, Flauta Transversal, Piano, Trombone, Trompa, Trompete, Violão e Violoncelo.

Para o Curso de Musicalização, o candidato precisa ter menos de 12 anos até 30 de junho de 2020, além de ter concluído o 1º ano do Ensino Fundamental e estar cursando do 2º ao 5º do Ensino Fundamental em 2020.

O processo seletivo para o Curso de Formação Inicial será feito em duas fases. A primeira será uma Prova Teórica e de Aptidão Musical, e a segunda será uma Vivência de Musicalização. Já para o Curso de Formação Continuada, a seleção se dará por meio de uma Prova Teórica e Percepção Musical e uma Prova Prática de Instrumento Musical. O Curso de Musicalização será realizado por meio de uma Vivência de Musicalização.

O participante que for aprovado deverá se matricular no período de 6 a 9 de janeiro de 2020, em um dos turnos: manhã (das 08 às 10h), tarde (das 14h às 16h) ou noite (das 18h30 às 20h), no Conservatório de Música de Sergipe, localizado na rua Boquim, 313, Centro.

Os documentos exigidos são: Carteira de Identidade (fotocópia); CPF (fotocópia) do responsável e/ou do candidato; Carteira de Identidade (fotocópia) do responsável (no caso de candidato menor de 18 anos); Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio (fotocópia), Diploma (fotocópia) ou declaração da escola descrevendo o turno e série em que estuda; comprovante de residência (fotocópia); duas fotografias 3X4 e laudo médico para as pessoas com deficiência.

Heitor Mendonça reiterou ainda que os Cursos Técnicos do Conservatório são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). “Somos uma das cinco escolas no Brasil com esse reconhecimento, o que nos orgulha muito e nos torna referência no ensino musical de Sergipe”, contou.

Para mais informações, acesse: https://www.cmse.com.br/inscricoes2020