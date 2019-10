CRN-5 PROMOVE A PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO SILVINA AQUINO EM SERGIPE

Nutricionistas e estudantes de Nutrição já podem conferir o edital do Prêmio Silvina Aquino 2019. Lançado neste ano pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5), o prêmio tem o objetivo de estimular a pesquisa e produção científica entre profissionais e estudantes de Nutrição.

As inscrições vão até o dia 08 de novembro e já podem ser realizadas na plataforma do prêmio: silvinaaquino.crn5.org.br. O edital está disponível no site com as regras de inscrições e envios dos trabalhos a serem inscritos. Além do edital, os participantes podem acessar o cronograma completo do evento e o guia para elaboração do resumo expandido.

SOBRE O PRÊMIO

O prêmio foi idealizado pela Comissão de Formação Profissional (CFP) do CRN-5 e terá sua primeira versão apresentada neste ano, em Aracaju/Sergipe. Através do evento, o Conselho visa aproximar ainda mais o órgão dos estudantes e profissionais do estado de Sergipe.

Além disso, o prêmio é uma homenagem a uma das primeiras nutricionistas a se inscrever no CRN-5. Natural de Paripiranga, na Bahia, Silvina Aquino cursou Nutrição na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e foi uma das primeiras profissionais a atuar no estado de Sergipe.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

