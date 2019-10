Elese recebe Prêmio Educar-se e Menção do Conselho Estadual de Cultura

29/10/19 - 13:02:50

A Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória (ELESE) venceu o Prêmio Educar-SE 2019 na categoria Instituição Pública, honraria conferida para os mais importantes agentes de desenvolvimento educacional e sociocultural do estado de Sergipe, promovido pelo produtor cultural Jorge Lins, há 30 anos no estado. Além disso, o Conselho Estadual de Cultura enviou Voto de Congratulações pelas ações realizadas no âmbito cultural.

“É uma surpresa ter recebido estes dois reconhecimentos. Em 2020 nós queremos que a Escola esteja mais presente nos municípios, em parceira com as Câmaras de Vereadores, levando cursos, a CIA de Arte Alese e mais projetos”, afirma a diretora da Elese, Isabela Mazza. O objetivo principal da Escola do Legislativo é a capacitação de servidores, e através da cultura, a Elese também promove a cultura e a diversidade sergipana.

Definido por voto popular com participação do público pela internet, o prêmio Educar-se 2019 conta com a escolha de personalidades e empreendimentos que têm atuado no fomento à educação e cultura do estado. Já a Voto de congratulações do Conselho Estadual de Cultura foi aprovado pelos membros em sessão ordinária, enfatizando as relevantes ações culturais realizadas, que contribuem, expressivamente, para a reafirmação da sergipanidade.

Vera Vilar, assessora de cultura da Escola, reforçou que a comunidade está engajada nas atividades do legislativo. “A Escola não está sendo só reconhecida em prêmios, mas também pela comunidade, por conta de todo trabalho quem têm desenvolvido por meio de vários projetos. Agora a Casa está aberta para o povo ”.

Para Thalita Calixto, atriz da Cia de Arte Alese, que está desde o início da formação do grupo, o teatro tem um papel transformador. “Um projeto igual a esse, em que a gente leva educação através do teatro, tem uma troca muito grande. Tanto para nós atores, quanto para as crianças”, comenta.

Foto: Tarciso Nino/Elese

Por Fernanda Queiroz (Assessora de Comunicação/Elese)