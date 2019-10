FÁBIO MEIRELES REBATE AS DECLARAÇÕES DA VEREADORA EMÍLIA CORRÊA

29/10/19 - 14:43:06

Ao rechaçar críticas da colega vereadora Emília Correia, o vereador Fábio Meireles exaltou o trabalho desenvolvido pelo prefeito Edvaldo Nogueira, especialmente, na periferia de Aracaju, mesmo diante das dificuldades financeiras.

“Eu fico chocado ao ver pessoas usar a tribuna do Parlamento apenas para denegrir a imagem do prefeito, sem nenhum compromisso real com o povo, apenas fazendo a crítica pela crítica”, declarou.

Ele disse que Nogueira tem trabalhado duro para viabilizar financeiramente a capital, permitindo realizar obras desejada há décadas pela população mais carente da cidade. “O prefeito Edvaldo Nogueira tem tudo para fazer a uma grande gestão, porque tem trabalhado muito para isso, embora enfrente muitas adversidades”, atestou.

Fábio lamentou que muitas pessoas torçam pelo caos e, jogando para a plateia, tenta eleger o prefeito como o culpado por todos os problemas da cidade, mesmo aqueles que independem de uma boa ou má administração.

Da assessoria