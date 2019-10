Governo proíbe pesca em praias do NE atingidas pelo óleo

29/10/19 - 21:53:49

O governo federal anunciou nesta 3ª feira (29) a ampliação do tempo de ‘defeso’, período que restringe à pesca de camarão e lagosta, em regiões do Nordeste afetadas pelo vazamento de óleo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A decisão foi tomada por conta da provável contaminação química causada pelo derramamento de óleo na costa da região, que já atingiu mais de 200 locais.

De 1º a 30 de novembro, a proibição vale para a pesca de camarões rosa, branco, sete-barbas, lagosta vermelha e verde. A medida atinge a divisa dos estados de Pernambuco, Alagoas além da divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia.

Do início de novembro ao fim de dezembro, a restrição é para as pescas de camarões rosa, branco, e sete-barbas na divisa da Bahia, Espírito Santo, além da divisa do Piauí com o Ceará. A atividade também está proibida entre a Mata de São João e Camaçari (BA).

Seguro Defeso – Presidente interino na 5ª feira passada (24.out), Davi Alcolumbre (DEM-AP) assinou decreto para prolongar por mais 2 meses o pagamento do seguro defeso a 50 mil pescadores afetados pelo vazamento de óleo no Nordeste.

O seguro se trata de 1 benefício pago a pescadores profissionais que são impedidos de desenvolver suas atividades durante o período de reprodução das espécies, quando a pesca é restrita.

Na 6ª feira (25.out), o Ministério do Turismo anunciou que disponibilizará R$ 200 milhões em linhas de crédito do Fugentur (Fundo do Turismo) para as regiões do Nordeste prejudicadas pelo vazamento de óleo que atinge a costa.