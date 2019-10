ORÇAMENTO: ZEZINHO SOBRAL DESTACA TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES

29/10/19 - 12:49:29

O deputado Zezinho Sobral (PODE), observou que o estado apresentou um orçamento que tem previsto um déficit fiscal e disse que não adianta maquiar os números. Ele comemorou a posição de Sergipe como o primeiro em transparência no ranking brasileiro, no que se refere às informações sobre escriturações contábeis e fiscais.

“As pessoas estranharam essa previsão mas o certo é que a equipe econômica do governo de Sergipe, tem prezado pela transparência. Não adianta a gente dizer que vai auferir receita com venda de ativos e etc, porque isso não vai ocorrer. Tem previsões, indicativos e está trabalhando pra isso”, entende.

Zezinho Sobral enfatizou que em 2019, Sergipe aparece como o primeiro estado do Brasil em transparência. “A Secretaria do Tesouro Nacional disse que as informações prestadas pelo estado de Sergipe são absolutamente verdadeiras e todas elas foram validadas pela análise da secretaria. A média nacional na classificação de pontos é de 150, Sergipe está com 180 pontos e à frente de todos estados do Brasil”, comemora.

O parlamentar acrescentou que os estados de Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo, Rondônia e Tocantins estão entre os estados com melhor classificação de ranking medido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

“Isso mostrando a consistência das informações contábeis e fiscais das 27 unidades da federação e isso quer dizer que o que nós informamos como escriturações contábeis e fiscais são verdadeiras. Sergipe não está mascarando e nem utilizando de artifícios para reduzir alguma despesa, apresentar ou construir uma situação que não é verdadeira. A equipe econômica e o estado estão de parabéns porque é o primeiro no Brasil na qualidade das suas informações”, reitera.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese