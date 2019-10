PMA pagará salários dos servidores nesta quarta-feira, 30

29/10/19 - 16:41:58

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todos os servidores municipais, referente ao mês de outubro, na noite desta quarta-feira, 30. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais, na tarde desta terça-feira, 29. Segundo informou o gestor, recebem na data os funcionários ativos e inativos da administração. Com o pagamento, a atual gestão municipal completa 34 meses honrando com o compromisso de manter os salários em dia.

“Anuncio com muita alegria o pagamento dos salários dos servidores referente ao mês de outubro. Amanhã, dia 30, após as 18h, os salários estarão creditados nas contas de todos os trabalhadores da Prefeitura de Aracaju, de maneira antecipada. Um esforço gigantesco que fazemos para manter os salários pagos em dia. São 34 meses de regularidade do pagamento, somando 38 salários, uma vez que quitamos 34 folhas correntes, duas atrasadas, que herdamos da gestão anterior, e duas folhas de décimo terceiro”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O gestor também enfatizou que, somente no mês atual, a Prefeitura injeta cerca de R$ 90 milhões na economia do município. “Isso significa que, somando os 34 meses, 38 salários, chegamos a mais de R$ 3 bilhões já investidos na economia da cidade de Aracaju. Por isso pagar em dia é tão importante. Além de representar um ato de justiça com os servidores, que se dedicam diariamente para melhorar a vida das pessoas, também estamos injetando recursos na economia, gerando emprego e renda. É a Prefeitura honrando com o compromisso firmado com os servidores e trabalhando para melhorar a vida dos aracajuanos”, reforçou.