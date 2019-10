POLÍCIA DETALHA OPERAÇÃO QUE PRENDEU HOMEM QUE MATOU RAUAN STEFANI

29/10/19 - 15:18:40

Homem possuía mandado de prisão por morte de escrivão da Polícia Civil em Frei Paulo, há quase dez anos

A Polícia Civil apresentou nesta terça-feira (29) detalhes sobre a operação conjunta realizada em Gurupi, no Tocantins, na tarde de sábado (26), que possibilitou a prisão de Edson Alcântara Santana, 33 anos, mais conhecido como “Ercinho”. É ele que aparece nas imagens em uma churrascaria na cidade de Itabaiana e atira contra o secretário de Assuntos Institucionais e Defesa Social do município, Rauan Stefani Santos Santana, em junho deste ano.

Segundo informações da delegada geral de Polícia Civil, Katarina Feitoza, o homem também possui mandado de prisão por envolvimento no homicídio que vitimou o escrivão da Polícia Civil Flávio Santos de Oliveira Matos, em junho de 2010. “Na época, nós prendemos parte da quadrilha da qual Edson fazia parte. Entretanto, ele estava foragido há quase dez anos e também possuía outro mandado em aberto por um roubo na agência dos Correios em Areia Branca. A operação apenas foi possível depois de troca de informações entre várias forças de segurança pública”, explicou durante coletiva à imprensa.

Ainda segundo a delegada Katarina Feitoza, houve intensas conversas entre a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe, Comando de Operações Policiais Especiais (Cope), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Delegacia Regional de Itabaiana, Companhia de Operações Táticas Rurais (Cotar) da PM do Ceará, Polícia Rodoviária Federal em Tocantins e Polícia Civil de Tocantins. Todas estas unidades acompanhavam alguns crimes praticados pelo investigado. Outra unidade que participou da operação foi o segundo Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Esta unidade é responsável pelo policiamento em Praia Grande, litoral paulista, onde morava o “Ercinho”.

“As informações obtidas são de que ele estava em Tocantins com o objetivo de realizar roubos de cargas na região. A explicação de várias unidades envolvidas deve-se à ação criminosa do investigado em várias partes do país. Os detalhes sobre a motivação, mandantes ou do mandante, de como ocorreu exatamente a elaboração e planejamento do crime, nós não podemos informar por enquanto, porque as investigações ainda estão em andamento. Edson foi preso e está em deslocamento para Sergipe. Será interrogado e nós conseguiremos elucidar todos os pontos da investigação”, concluiu a delegada Katarina Feitoza.

Com informações e foto da SSP