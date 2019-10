Quase 5 mil pessoas deram entrada nos Hospitais Regionais no feriado prolongado

29/10/19 - 13:10:32

Pacientes de baixa complexidade continuam superlotando as unidades e representam pelo menos 80% do atendiment, embora devessem ir às Unidades Básicas de Saúde

Os hospitais regionais da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizaram 4.912 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) neste último feriadão, 25 a 28. Pacientes de baixa complexidade continuam superlotando as unidades e representam pelo menos 80% do atendimento, embora devessem buscar soluções para os seus problemas de saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No Agreste sergipano, o Hospital Regional de Itabaiana acolheu 1.136 usuários, dos quais 1.098 receberam alta em até 24 horas. A maior demanda ficou com a clínica médica, com 631 registros, seguida da sala de sutura com 209 atendimentos e da pediatria com 154 crianças atendidas. As consultas em ambulatório somaram 58.

Na Região Ribeirinha do Estado, o Hospital Regional de Propriá recebeu 1.032 pacientes, ficando a maior demanda com a clínica médica que acolheu 497 usuários, enquanto a pediatria atendeu a 249 pequenos. A ortopedia respondeu por 130 pacientes, a clínica cirúrgica por 119 e a obstetrícia por 37.

No Sertão sergipano, o Regional de Nossa Senhora da Glória admitiu 716 usuários, sendo 510 deles encaminhados para consulta adulta, 140 para a pediátrica e 26 para a obstetrícia. Na sala de procedimentos foram atendidas 39 pessoas. Já o regional de Estância, no Sul do Estado, recebeu no período 521 pacientes, que foram assim distribuídos: 251 na clínica médica, 85 na cirúrgica e 185 na pediátrica.

O Hospital Universitário de Lagarto, no Centro-Sul de Sergipe e parceiro da SES na assistência aos pacientes do SUS daquela região, contabilizou 631 atendimentos. Foram 444 na Área Verde (pouco urgente), 115 na Amarela (urgente), 39 na Azul (não urgente), 27 na Laranja (muito urgente) e seis na Vermelha (emergência).

Na Região Metropolitana de Aracaju, o Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro deu assistência a 876 pessoas que buscaram ajuda médica. Mais de 80% delas receberam alta em até 24 horas, segundo informam as estatísticas da unidade. Deste total, 788 foram recebidos na clínica médica, 67 na obstetrícia e 21 na pediatria.

