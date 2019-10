SÃO CRISTÓVÃO: PRÉ-CANDIDATO, CAPITÃO SAMUEL SE REÚNE COM JONY MARCOS

29/10/19 - 12:33:47

O deputado estadual capitão Samuel Barreto (PSC) que já confirmou a sua pré-candidatura a prefeito do município de São Cristóvão, continua participando reuniões para fortalecer o seu projeto.

Nesta terça-feira (29), Samuel Barreto participou de um novo encontro com lideranças do município de São Cristóvão e com o presidente do diretório estadual do PRB em Sergipe, o ex-deputado federal Jony Marcos.

Após o encontro, Samuel disse que “nesta manhã, conversamos com PRB estadual e municipal. Nos reunimos com o Pastor Jony e Vereador Rafael de São Cristóvão. Também participou desse encontro, Chico Dantas”, explicou Samuel e concluiu: “nossa pré-candidatura a Prefeito do Município de São Cristóvão continua firme e forte e continuaremos dialogando com todos”, garantiu.