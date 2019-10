SEAD divulga lista de candidatos inscritos no PSS de Libras

29/10/19 - 16:19:28

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), divulga a relação de candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira. A lista já está disponível no link https://www.sead.se.gov.br/pss-no-04-2019-libras/.

Na oportunidade, estão sendo ofertadas 129 vagas para Tradutor e Intérprete e 26 vagas para Instrutor. As vagas serão distribuídas entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) e suas Diretorias Regionais de Educação (DEA/DRE’s); e o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS).

A remuneração mensal para o cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras (com formação de nível médio) é de R$ 1.700,00; para o cargo de Tradutor e Intérprete (com formação de nível superior) o valor corresponde a R$ 2.500,00. Para o cargo de Instrutor (com formação de nível médio) a remuneração equivale a R$ 1.700,00 e para o cargo de Instrutor (com formação de nível superior) o salário é R$ 3.000,00.

Caso o candidato não concorde com as informações listadas poderá impugnar o presente edital nesta quarta-feira, 30, mediante preenchimento de requerimento a ser realizado presencialmente na sede da SEAD.

Ascom/Sead