SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ESCLARECE SOBRE OS TRICICLOS TUK TUK

29/10/19 - 14:08:48

A Secretaria de Estado da Saúde esclarece que os triciclos Tuk Tuk estavam guardados em um espaço próprio da secretaria, cobertos e protegidos. O espaço foi doado para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para a instalação do Instituto de Identificação e uma delegacia. Por isso, os veículos foram provisoriamente acomodados no terreno do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), mas a SES já está buscando outro local.

A Secretaria informa que abriu um processo administrativo para apurar as responsabilidades pela compra desses veículos. Os triciclos foram adquiridos pela gestão anterior para entregar medicamentos, mas ofereciam riscos aos condutores. Sem estabilidade, principalmente nas curvas, alguns acabaram virando e colocaram em risco a vida do condutor, por isso foram substituídos por duas motos que estão realizando, em média, 40 entregas de medicamentos por dia cada uma. Os triciclos não entregavam 20, porque tem baixa autonomia, não conseguem se deslocar a mais de 40km/h.

Outros problemas foram constatados pela equipe técnica que avaliou os veículos. Logo após a compra dos ciclomotores, vários problemas foram detectados na parte elétrica e mecânica. Como eles são veículos adaptados, e a empresa que os vendeu para a secretaria encerrou suas atividades no Estado logo após a entrega, a SES ficou sem empresa especializada para realizar a manutenção nos Tuk Tuks.

Por fim, a secretaria informa que após o resultado do processo administrativo, que está em andamento, será definida a destinação para esses veículos.

Ascom SES