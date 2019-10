SENADORA DEFENDE POLÍTICA PÚBLICA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À SÍFILIS

Sergipe é o Estado do Nordeste com o maior número de casos da doença

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) defendeu hoje a implementação de uma política pública com o intuito de orientar, especialmente, as gestantes sobre a necessidade de averiguar, durante o pré-natal a possível existência de sífilis. A doença é transmitida para a criança durante a gravidez e pode gerar infecções, muitas sem qualquer sintoma, além de possível abortamento.

A preocupação da senadora é explicada pelo fato de Sergipe ser o Estado do Nordeste com o maior número de casos de sífilis congênita, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). “Estava vendo os números e fiquei assustada! Só este ano, já são quase 300 casos registrados. E quando se trata de gestantes, esse número sobe para quase 500″, disse Maria.

Ela ressaltou a necessidade da orientação e dos cuidados para que as mães façam um pré-natal de forma adequada, tendo acesso aos exames necessários para que se tiver a sífilis, possa cuidar em tempo de não prejudicar o bebê”, disse a senadora.

Maria lembrou que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o tratamento e a enfermidade, se devidamente cuidada, tem cura. “É importante fazer os testes rápidos que detectam essa doença, que é silenciosa e traz consequências sérias, sobretudo para o bebê”, disse a senadora.

A parlamentar alertou que o problema, provocado pela bactéria Treponema pallidum, afeta adultos em qualquer fase da vida e por isso a necessidade de usar preservativos nas relações sexuais, bem como procurar a unidade de saúde para fazer o teste.

