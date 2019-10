Sergas doa kits de EPIs à Adema para limpeza das praias

29/10/19 - 11:10:19

O objetivo é colaborar com o trabalho de limpeza das praias de Sergipe

Na manhã desta segunda-feira, 28, a Sergipe Gás S/A realizou através de seu Diretor Presidente, Valmor Barbosa, a doação de kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) incluindo botas, luvas, máscaras, macacões e protetor solar à Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA). O objetivo da doação é ajudar e se somar aos órgãos estatais nesta grave crise ecológica de contaminação das praias de Sergipe e do nordeste pelo óleo.

O diretor presidente da Sergas Valmor Barbosa no ato da entrega dos kits de EPIs ao diretor da ADEMA, Gilvan Dias, enfatizou a necessidade de toda a sociedade se unir em prol dessa enorme batalha contra o óleo, que vem poluindo as praias, rios e manguezais. “O governo do estado através dos seus órgãos ligados ao meio ambiente, vem enfrentando essa enorme crise, no que se refere a limpeza e proteção dos mananciais ecológicos sergipanos. Mas, para isso, é necessário o engajamento nesta luta de toda a sociedade. O estado empregando a sua estrutura, e a sociedade civil colaborando e participando com doações de materiais e através de voluntários para ajudar na execução dos serviços de limpeza das praias e manguezais”, disse o presidente.

Além dos EPIs convencionais que são botas, luvas, máscaras e protetor solar, a Sergas também está disponibilizando macacões de polipropileno, material importante que evita a contaminação das pessoas que terão um contato mais direto com o óleo. “Neste contexto, a Sergas procura está irmanada e presente junto a sociedade sergipana, dando a sua parte de colaboração”, assinalou Valmor.

“Nesse momento de crise que todos os estados do nordeste passam com o derramamento de óleo na costa nordestina, Sergipe foi um estado atingido fortemente neste episódio que ainda tem a sua origem desconhecida. O impacto é muito grande e a ajuda de toda sociedade é importante. Essa iniciativa solidaria da Sergas, mostra o pensamento de vanguarda da sua diretoria, e que certamente será muito útil no emprego do trabalho de limpeza das praias, além de servir como um bom exemplo a ser seguido por todos, cada um colaborando como pode, para vencermos essa luta que estamos travando”, afirmou Gilvan Dias .

