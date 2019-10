SERVIDORES PROTESTAM CONTRA O FECHAMENTO DA MATERNIDADE EM CAPELA

29/10/19 - 13:49:31

Após o anúncio feito pelo governo do estado sobre o fechamento da maternidade de Capela, servidores estaduais se reuniram na manhã desta terça-feira(29), em frente ao Palácio Governador Augusto Franco, em Aracaju, e realizaram um protesto.

A medida foi anunciada na última sexta-feira (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), ainda não tem data definida para ocorrer.

As informações passadas pela SES são de que o motivo é a falta de interesse dos médicos em trabalhar na unidade, provocando um baixo número de atendimentos. O estado informou ainda que o repasse mensal de R$ 750 mil é considerado muito alto para a pouca resolutividade.

Além disso, eles protestaram ainda por estarem há sete anos sem reajuste salarial. São mais de 16 mil trabalhadores do serviço público que deveriam receber o reajuste de 57,24%, o correspondente aos 7 anos. A categoria aguarda uma negociação, sob possibilidade de deflagrar uma greve.

Em nota, o Governo do Estaco reconheceu a legitimidade da paralisação e disse que o principal foco agora é amenizar o impacto do déficit da previdência e pagar os funcionários ativos e inativos dentro do mês trabalhado.