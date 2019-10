SUKITA PERDE COMANDO DO PTC PARA PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE ARACAJU

Jovem advogado, ex-filiado ao MDB, assumiu a presidência do diretório estadual do Partido Trabalhista Cristão, sigla até então liderada pelo ex-prefeito de Capela

O advogado Juraci Nunes de Carvalho Junior é a mais nova liderança partidária de Sergipe. Aos 27 anos, o jovem assumiu, na sexta-feira (25), a presidência estadual do PTC (Partido Trabalhista Cristão), desbancando Manoel Messias Sukita, ex-prefeito de Capela, que, atualmente, cumpre pena no presídio de Nossa Senhora da Glória por corrupção eleitoral.

E é pelo PTC que o jovem Juraci será candidato a prefeito de Aracaju nas eleições 2020. Além de integrar a Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SE (Ordem dos Advogados Brasil/Seccional Sergipe), até então o jovem advogado respondia pela Secretaria-Geral da Executiva Municipal do MDB de Aracaju.

Como liderança partidária, Juraci pretende fortalecer o partido no estado e, para isso, tem convidado políticos em diversos municípios para fortalecer as pré-candidaturas do partido. O PTC chegará a 2020 com cerca de 10 pré-candidatos a prefeito.

Podem ser candidatos a prefeito pelo PTC em 2020, dentre outros nomes, Betão do Povo em São Cristóvão e o vereador Petinho de João Grande em Riachuelo, além do próprio Juraci, que se lançará na disputa pela sucessão do prefeito Edvaldo Nogueira, a quem reconhece ser um páreo difícil de vencer.

Foto assessoria

Por Nélio Miguel Jr.