Talysson quer que 10% do valor arrecadado com multas seja usado na melhoria das rodovias

29/10/19 - 12:56:01

O deputado estadual Talysson de Valmir, PL, quer que o governo destine 10% do valor arrecadado anualmente pelo Detran com multas de trânsito, para a recuperação de rodovias em situação precária de uso. O primeiro passo nesse sentido partiu justamente do parlamentar, que protocolou na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a Indicação de número 422, que propõe ao governador Belivaldo Chagas a destinação deste recurso para a manutenção e melhoria das rodovias estaduais.

O parlamentar diz que tem recebido recorrentes reclamações de sergipanos que percorrem a malha viária de Sergipe e relatam a situação deplorável de algumas rodovias. “Precisamos melhorar a situação de nossas estradas. As rodovias são as artérias por onde passam o desenvolvimento do estado”, diz.

Talysson defende que o Estado passe a investir parte do valor arrecadado com multas de trânsito, justamente na recuperação e manutenção das estradas. “O objetivo é ir além do tradicional tapa-buracos. É preciso sinalizar o eixo central das rodovias, indicando os locais de ultrapassagem permitida e proibida, bem como a capinação dos acostamentos. Todas estas medidas se traduzem em maior segurança e preservação da vida”, diz.