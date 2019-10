Tiradentes Innovation Center chega com a missão de ressignificar a educação

29/10/19 - 05:13:53

Focado no ED-techs, o centro tem como foco debater e apresentar soluções para problemas reais do ensino

Um espaço dedicado à criatividade, ao empreendedorismo e inovação. Assim é o Tiradentes Innovation Center (TIC), o mais novo lançamento do Grupo Tiradentes, instalado na Universidade Tiradentes – Unit, campus Farolândia, em Aracaju(SE), que marca uma nova era na educação em Sergipe. Focado no ED-techs, o centro tem como foco debater e apresentar soluções para problemas reais do ensino. “Nos últimos dois anos conhecemos diversos centros internacionais, na Finlândia, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos e no Chile. Estamos trazendo o que há de mais moderno e junto estão empresas ligadas ao vale do silício, a exemplo da Cisco, a líder mundial em TI e redes, Google, Samsung, investimentos de bancos e outras empresas de tecnologia do país e o braço internacional do nosso Instituto Tiradentes, em Boston (EUA)”, explicou Domingos Sávio Machado, diretor de Inteligência Competitiva do Grupo Tiradentes, um dos idealizadores do projeto.

Em um ambiente de colaboração o TIC alia empreendedorismo de startups com espaços de aprendizagem. A configuração de salas de aulas deu lugar aos laboratórios de aprendizagem, cada um com configuração, tecnologia e metodologia diferentes. “Todos os espaços se comunicam para que haja colaboração, troca de informações e experiências. Isso permite trazer mentores, as empresas que estão ligadas aos parceiros de tecnologia e com isso atrair investidores”, disse Machado.

Segundo o diretor de Inteligência Competitiva do Grupo Tiradentes, com ensino personalizado, o centro de inovação emplaca uma nova visão e uma nova versão da educação com o viés do incentivo ao empreendedorismo para alunos e escolas públicas e particulares. “O que queremos é ressignificar a questão da educação, experimentar, criar algo que incomode o aluno e o professor. É, justamente, nesse incômodo que buscamos respostas para problemas que há décadas estão sem solução. Por outro lado, queremos incentivar as pessoas a não desejarem tudo pronto, mas em criar suas próprias oportunidades, empregos e empresas”, esclareceu

O CEO do Tiradentes Innovation Center, José Rabelo, doutor em Ciência e Engenharia de Materiais, confirmou que o TIC já tem uma extensa agenda de fomento ao empreendedorismo no interior do Estado. “Esse é um empreendimento para todo ecossistema de inovação. E para além da estrutura física, vamos levar informações para todos os municípios sergipanos. Também firmamos parceria com a Secretaria de Estado da Educação com o intuito de expandir a plataforma do Google for Education nas escolas públicas e com isso difundir o uso da tecnologia Google na área de educação. Outro ponto importante é que pessoas e instituições, públicas ou privadas, que tenham projetos podem encontrar parcerias neste espaço, ou seja, este empreendimento é um estímulo ao desenvolvimento econômico com impactos sociais significativos”, finalizou Rabelo.

Fonte e foto assessoria