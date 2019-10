Vereador Zezinho do Bugio comemora na Câmara dia do Cerimonialista

29/10/19 - 16:00:11

Celebrado todos os anos no dia 29 de outubro, o Dia do Cerimonialista contou com uma Tribuna Livre, com um discurso emocionado do chefe do cerimonial na Câmara Municipal, na manhã de hoje. Na oportunidade, o vereador Zezinho do Bugio (PTB) prestou homenagem àqueles que desempenham o papel no Poder Legislativo Municipal, bem como em Sergipe.

“Quero aqui parabenizar a todos os cerimonialistas do nosso estado, na pessoa do amigo Lupércio Santos, chefe do cerimonial nesta casa, que é sempre solícito e competente nas suas funções. Aproveito para também abraçar toda a sua equipe que tanto nos ajuda aqui. Lembro, por exemplo, da minha chegada aqui, quando a amiga Mara Angelo me falava da importância da postura e tantas outras realidades. Agradeço por tudo”, externou o vereador.

Zezinho lembrou ainda que na sua família existe uma cerimonialista que desempenha um trabalho de reconhecimento. “Minha irmã Edna Pinheiro, que também é estilista, e sabe bem como é importante a função do cerimonial para tantos eventos, sejam eles sociais ou públicos. Há mais de dez anos, ela vem realizando eventos de destaque e merece também este reconhecimento. Enfim, em nome de Lupércio e da irmã Edna, parabéns a todos”, finalizou.

Antes de finalizar o aparte, Zezinho aproveitou ainda para destacar a importância da valorização a estes profissionais.

