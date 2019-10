A Dona do Pedaço- Fabiana faz pouco caso do parentesco com Maria da Paz. Vivi se surpreende com atitude da irmã, que não se importa com os recém-descobertos laços de família

30/10/19 - 00:39:39

A alegria de Maria da Paz (Juliana Paes) é enorme ao descobrir que Vivi (Paolla Oliveira) é a sua sobrinha desaparecida, em A Dona do Pedaço. E a it-girl também fica muito feliz ao reencontrar suas origens. Ao mostrar à boleira o amuleto ganho da bisavó Dulce (Fernanda Montenegro), Maria tem certeza do parentesco e se surpreende ao saber que a outra sobrinha recém-achada é Fabiana (Nathalia Dill).

“Agora… o que importa é o amor, não é? Eu tenho certeza que vou me dar bem com a Fabiana… que a gente vai chegar a um acordo”, diz ela a Vivi.

Louca para dividir a novidade com a irmã, Vivi vai à casa de Fabiana, e a notícia sobre o DNA Ramirez das duas não é muito bem recebida pela ex-noviça.

“Maria da Paz é nossa tia. E temos uma avó, que é a mãe dela… e o Chiclete que é da família…”, conta a blogueira, entusiasmada.

“A Maria da Paz? Não pode ser. Ela deve estar te enganando… quer alguma coisa…”, reage Fabiana.