ACADEPOL REALIZA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADOS

30/10/19 - 12:59:36

É a última etapa do concurso público para ingressar no quadro da Polícia Civil

Nesta quarta-feira, 30, a Academia de Polícia Civil (Acadepol) realizou a aula inaugural do Curso de Formação de Delegados Substitutos, que é a última etapa do concurso público para ingressar no quadro da Polícia Civil. O evento contou com a participação de alunos do curso e também de autoridades da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e representantes de várias outras Instituições relacionadas com atividades da Polícia Civil. Ao longo de três meses, 63 candidatos aprovados no concurso terão aulas práticas e teóricas para a formação de novos delegados de polícia.

A delegada-geral da Polícia Civil de Sergipe, Katarina Feitosa, falou sobre a importância do curso para o desempenho do trabalho de segurança no estado. Segundo ela, é um grande dia para a Instituição, porque é mais um curso de formação importante para as carreiras da Polícia Civil. “Daqui sairão os nossos novos delegados, que chefiarão a polícia e serão gestores das unidades. Então, nós precisamos ter todo um cuidado na formação desses homens e mulheres para que eles possam entender e saber liderar a polícia, e atuar com os agentes e escrivães”, disse a delegada.

O diretor da Acadepol, delegado João Batist,a esteve presente na cerimônia e falou sobre a contribuição que o curso de formação oferece para os futuros delegados de polícia. “O curso é importante, porque você oxigena a carreira e a instituição e após 360 horas de curso, os profissionais estão gabaritados para exercer a função de forma correta, honesta e profissional, como a sociedade sergipana merece” disse João Batista.

Também foram distribuídas as medalhas do mérito policial civil para personalidade que que contribuíram com a avolução da Polícia Civil nos últimos anos. Entre os homenageados estavam o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Gilfran Marceliocopete Santos Mateus; o coordenador-geral de Perícias, Nestor Joaquim; os procuradores do estado Vinícius Thaigo Soares e Vladimir de Oliveira e os agentes de polícia Antônio Evaldo Moura Aragão e José Batista Sacramento Filho.

Para o secretário de segurança pública, João Eloy de Menezes, essa formação é fundamental para o trabalho da polícia. Segundo ele, foi uma solenidade importante, pois lembrou daqueles que fizeram a segurança pública e foram fundamentais para o crescimento da Polícia Civil de Sergipe. “O evento também é de agradecimento ao ex-secretário Flamarion Fontes e ao coronel Gildo Mendonça, pois destacou a história deles na Segurança Pública de Sergipe. A presença deles aqui na abertura desse curso dos novos delegados é de muita importância para que os alunos ao longo da sua trajetória se lembrem dessas duas figuras importantes”, disse João Eloy

O agente da Polícia Civil, Allison Lial, demonstrou a felicidade em participar do curso de formação e que está satisfeito em realizar mais uma etapa da sua vida “A gente fica muito feliz com esse início de curso, pois é uma nova fase que se inicia em nossas vidas. Agradeço a todo o investimento da família, aos amigos, ao diretor da acadepol e ao Doutor Jocélio Fróes, que participou do nosso curso. Toda a Polícia Civil tem funções fundamentais para a sociedade”, afirmou o aluno.

