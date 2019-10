AGENTES DE VIAGENS DO RJ CONHECEM ATRATIVOS TURÍSTICOS DE SERGIPE

30/10/19 - 12:25:23

Mais uma edição do projeto “Vem Pra Sergipe” está sendo realizada em um estado do país. Dessa vez o escolhido foi o Rio de Janeiro, onde no dia de ontem, 29, aconteceu um jantar com uma rodada de negócios na cidade de Niterói, voltada para os agentes de viagens.

A ação “Vem pra Sergipe” é realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe (ABIH-SE) e tem apoio da CVC; Visual; MGM; Soul Traveler; New It; Urbi; Flytour (operadoras parceiras) e Fecomercio Sergipe.

No encontro promovido ontem, os agentes participaram de uma programação que inclui debate, apresentação de um vídeo do destino Sergipe e conhecimento da estrutura da rede hoteleira sergipana. O objetivo é fazer com que o estado seja conhecido e oferecido em pacotes de passeio para os clientes.

Hoje, 30, o jantar será realizado na capital Rio de Janeiro, no bairro Botafogo. “A ideia é atrair o interesse dos agentes de viagens para Sergipe, principalmente quando estamos nos aproximando do verão e da alta estação”, explica o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco.

ASCOM/ABIH-SE