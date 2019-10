Após Indicação de Janier Mota, Governo elabora PL que é aprovado na Alese

30/10/19 - 17:06:06

Em votação ocorrida nesta quarta-feira (30), nas comissões e no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei 240/2019, que versa sobre a renegociação de dívidas do IPVA, foi aprovado por unanimidade. O detalhe é que esse PL foi fruto de uma Indicação da deputada estadual Janier Mota, em março do corrente ano.

“É muito satisfatório, enquanto parlamentar, ver que nossa Indicação foi acatada pelo poder executivo, transformada em Projeto de Lei e que agora foi aprovado pelos demais colegas deputados e deputadas”, disse Janier.

O PL cria o Refis (plano de refinanciamento) para renegociar dívidas de IPVA até o ano de 2013, de veículos de passeio, caminhonetes e motos. Com a aprovação por unanimidade, os condutores poderão ter um desconto de até 95% em cima do valor da multa e até 85% em cima dos juros de mora.

Para Janier, é assim que o legislativo deve funcionar. “Nós observamos e ouvimos as demandas do povo e transformamos isso em Indicações, para que o poder responsável execute. Foi o que ocorreu neste caso e estamos certos de que essa vitória é de todo povo de Sergipe”, declarou a deputada.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Breno Couto