ARACAJU RECEBE ENCONTRO INTERLEGIS/ILB DO SENADO FEDERAL

30/10/19 - 10:42:36

Na quinta-feira (31) e sexta-feira (1º de novembro) Aracaju vai sediar o Encontro Interlegis, um programa do Senado Federal que foca no fortalecimento das ações do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal. Essa é uma iniciativa do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) que quer modernizar e capacitar todo o estado de Sergipe com os produtos e oficinais do Interlegis. Os encontros Interlegis são abertos ao público, acontecem em Aracaju na Universidade Tiradentes (UNIT), as inscrições devem ser feitas no site www.interlegis.leg.br e as vagas são limitadas.

O encontro Interlegis em Aracaju inicia no dia 31 de outubro, com uma oficina sobre Orçamento Participativo. De acordo com a instrutora, Josiara Diniz, especialista em Gestão Pública, a oficina vai abordar um conteúdo abrangente. “Vamos conversar sobre o Orçamento Participativo como mecanismo de controle social sobre os gastos públicos. O conteúdo da oficina aborda conceitos, atores, fluxo orçamentário, execução orçamentária, controle social e orçamento participativo”, destaca Josiara.

No segundo dia o evento o Encontro Interlegis começa às 08h30 com credenciamento, fala das autoridades presentes e três palestras: Painel 01: Programa Interlegis – Participação e Controle Social, com José Floriano Filho, coordenador-Geral do Interlegis/ILB; Painel 02: Gestão de Políticas Públicas Municipais, com José Frederico, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard; Painel 03: Combate à Corrupção nos Municípios, com Alessandro Vieira, senador da República por Sergipe.

O senador Alessandro Viera destaca a importância da formação proporcionada pelo Interlegis. “Precisamos nos capacitar e modernizar o tempo todo e a experiência do Interlegis, de forma gratuita, é importante para que possamos alcançar melhores resultados em nosso trabalho no legislativo”, pontua Alessandro.

O Interlegis realiza diversos treinamentos em todo o país para capacitar servidores do Legislativo e até agentes políticos em temas que afetam a qualidade do trabalho das câmaras, melhoram a percepção da sociedade com respeito à transparência e eficiência das casas e qualificam o próprio mandato parlamentar. Os encontros em Aracaju/SE terão certificados reconhecidos pelo MEC, como curso de extensão.

Fonte e foto assessoria