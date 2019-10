Aracaju receberá evento sobre Yoga e ansiedade no dia 30 Novembro

Inspira, expira, não pira: como afinal lidar com a ansiedade? Ainda cercado de muito tabu e preconceito, o tratamento para a ansiedade pode ser ainda mais eficaz quando aliado a novas abordagens terapêuticas, como o Yoga e meditação. Pensando nisto, o Instituto Florescer realizará o I Workshop Yoga Para Ansiosos, no próximo dia 30 de novembro de 2019, das 7h30 às 18h, no Hotel Del Canto, na Farolândia, em Aracaju.

O evento tem como objetivo compartilhar dicas e técnicas de Yoga e meditação para aprender a conviver com a ansiedade no dia a dia, gerando muito mais saúde e qualidade de vida. Com proposta inclusiva, o workshop é pensado para todos os profissionais, gêneros e idades, e não exige conhecimento prévio de Yoga ou meditação. O encontro, que se organizará com momentos práticos e teóricos, acontecerá durante um único dia e contará com ambiente climatizado e instrutores devidamente capacitados.

“O Yoga é uma excelente ferramenta terapêutica para o desenvolvimento integral do ser humano. Nos últimos anos diversos estudos apontam os contundentes efeitos dessa prática, que aliado a meditação, pode agir na produção dos hormônios do bem estar, como dopamina, propamina e endorfina, gerando muito mais relaxamento, tranquilidade, melhoria do sono, humor e disposição tanto física quanto mental”, explica Ruhan Victor Oliveira, jornalista, terapeuta, professor de Yoga e sócio do Instituto Florescer.

Para Marcela Teti, psicóloga, professora de Yoga e também sócia do Instituto Florescer, falar sobre ansiedade é questão de saúde pública. “A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que mais de 18 milhões de brasileiros convivam com a ansiedade, o que nos torna o país mais ansioso do mundo. O propósito desse evento é oferecer um conteúdo especializado, apresentar ao aluno exercícios e práticas de Yoga e meditação que ele possa praticar em seu cotidiano para alcançar um novo nível de tranquilidade mental, gerando também disposição física e equilíbrio emocional”, detalha Marcela.

O Instituto Florescer

O Instituto Florescer é uma escola de Yoga, Ayurveda, meditação e autoconhecimento. Focada no desenvolvimento integral do ser humano, sua missão é ajudar pessoas a encontrarem saúde, qualidade de vida e a despertar seu potencial pleno através de cursos, workshops e eventos exclusivos.

I Workshop Yoga Para Ansiosos

Quando? 30 de novembro de 2019, das 7h30 às 18h.

Onde? Hotel Del Canto. R. Alferes José Pedro de Brito, 67, Farolândia, Aracaju (SE), CEP: 49032-010.

Inscrições: exclusivamente através do site https://www.even3.com.br/institutoflorescer/.

