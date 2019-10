Bandidos assaltam, fogem pelo rio e trocam tiros com PMs

Um assalto cinematográfico. Assim está sendo considerado um assalto praticado por cinco elementos no interior do estado.

As informações são de que cinco elementos armados realizaram assaltos na manhã desta quinta-feira (3), a residências em Santo Amaro das Brotas e em seguida fugiram usando uma canoa.

Ao chegarem conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro, pelo Rio do Sal, policiais do Cope, RP e do 5º Batalhão, que já vinham monitorando os elementos, tentou fazer a interceptação pela ponte, porém os elementos reagiram e trocaram tidos com os policiais.

Na troca de tiros, a canoa em que os bandidos estavam acabou sendo alvejada e furada, obrigando os elementos a se jogarem na água e fugir pelo manguezal que é extenso naquela região.

O helicóptero do GTA foi acionada e está no local sobrevoando a região tentando localizar os assaltantes.

Nenhum policial foi atingido e não há informações se algum assaltante foi baleado.

A polícia continua tentando localizar e prender os elementos.

As informações e foto são do radialista Sandoval Noticias