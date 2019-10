Belivaldo: o Síntese quer reunião para não resolver nada

30/10/19 - 09:50:49

O governador Belivaldo Chagas (PSD) fez um resumo da atual situação financeira do estado e voltou a afirmar que está aberto ao dialogo com todas as categorias e comentou sobre o impasse com o projeto OPC da Polícia Civil e sobre a atuação do Sintese, com relação ao PL sobre a educação e que se encontra na Alese.

Desde o inicio da manhã, o Sindicato dos Trabalhadores da educação Básica de Sergipe (Sintese) acompanha de perto o debate sobre dois projetos de lei enviados pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para serem votados em caráter de urgência.

As declarações do governador foram feitas na manhã desta quarta-feira (23) durante entrevista ao Jornal da Fan, onde Belivaldo acabou fazendo um desabafo ao comentar sobre as declarações de dirigentes do Síntese. “é difícil o Síntese não questionar. Eu sempre dialoguei. Sempre tive um relacionamento estreito. Não tenho nenhum problema em fazer nada que o Sintese está pedindo”.”, afirmou o governador.

Ainda sobre o Síntese, Belivaldo ironizou e disse que “o Síntese quer reunião, conferência e para nada. Chega de reunião que não leva a nada. Queremos buscar meios para melhorar e vamos avaliar para corrigir os erros. É vergonhoso o estado ser o mais mal avaliado na educação. O que queremos é avaliar e eu não tenho problema nenhum em copiar o que está dando certo”, disse Belivaldo.

Sobre as finanças do estado, Belivaldo rebateu a fala do Sindicalista Dudu que tem afirmando que os números apresentados pelo governo é fake e não são reais. “Fake é a fala de Dudu. Quem tem nove de transparência não esconde números. Não dei nenhuma ré”, explicou.

O projeto OPC da Polícia Civil também foi comentado pelo governador ao afirmar que “estou aberto ao dialogo, mas não podemos fazer um laboratório. Já disse que podemos fazer em um município um teste para ver se dá certo, o que eu não posso como eu disse, ser laboratório”, disse.

Belivaldo contou também sobre o pagamento do 13º salário dos servidores e voltou a reafirmar que “no momento não há dinheiro. Ainda não tem nada definido, mas quero dizer que todos irão receber, ou de forma que fizemos nos últimos quatro anos ou o servidor parcele em até dez vezes e vai receber todos os meses. Até o dia 10 de novembro teremos uma posição”, disse.

Ao final da entrevista, Belivaldo disse que poderá fazer uma pequena reforma administrativa e que deverá ocorrer no inicio de janeiro. Quanto aos nomes, o governador se limitou a informar que “claro que poderá ocorrer alguma mudança aqui ou ali por conta de secretário que poderá disputar eleição no ano que vem”, explicou.

Ao concluir a entrevista e ser questionado sobre as últimas declarações feitas pelo senador Antonio Carlos Valadares, Belivaldo preferiu se limitar a dizer que “não venha para cá como santinho. Respeito é bom e todos gostam”, disse.