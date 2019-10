Cerca de 500 mil sergipanos serão beneficiados com emenda de Maria

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destinou uma emenda parlamentar para o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (Conivales), que agrega 26 municípios e contempla cerca de 500 mil sergipanos. Os recursos, de acordo com Maria do Carmo, serão utilizados realização de exames e de consultas médicas de modo a reduzir uma demanda reprimida e acabar com as imensas filas para atendimento.

“Quem está precisando de uma assistência eficiente e rápida da saúde pública, não pode ficar esperando em insuportáveis filas”, disse a senadora. “Será uma grande conquista para a população, diminuindo as filas de espera e contribuindo para amenizar um gargalo histórico na saúde dos sergipanos”, comemorou o prefeito de São Francisco e presidente da entidade, Franklin Freire.

