Diretores de escola favoráveis ao projeto de Avaliação da Educação

30/10/19 - 16:27:33

A proposta de implantação do projeto que institui o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (SAESE) nas escolas das redes públicas (estadual e municipal) foi defendida por diretores que compareceram às galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe na manhã desta quarta-feira, 30. Eles acompanham a sessão de votação do projeto nesta quarta-feira, 30.

De acordo com o diretor da Escola Estadual Ofenísia Soares Freire, localizada no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, Dayvid Figueiredo, defende o SAESE porque como gestor e como professor, precisa buscar o desenvolvimento dos alunos. “Temos uma clientela que precisa muito de que esse projeto seja aprovado para que a gente ponha em prática e salve os nossos alunos das dificuldades que eles vêm passando durante décadas”, acredita.

A diretora da Escola Estadual Ministro Petrônio Portela (também localizada no conjunto Augusto Franco), Noirette Rocha, acredita que o SAESE vem pra trazer uma nova vida aos alunos. “Os problemas foram gerados pelo próprio sistema e precisamos ter um olhar diferenciado, senão a gente vai estar cultuando esse alunos lá, fora da faixa etária, fora da idade certa. É um projeto que vem para facilitar e não para atrapalhar nada”, entende.

Noirette Rocha afirmou que na escola tem 60% de alunos fora da idade compatível com a série. “Se a gente não cuidar hoje o que é que vai acontecer? Esses alunos vão continuar lá, chegar aos 18 anos sem sair do ensino médio; a função hoje da escola é fazer com que o aluno seja sujeito da aprendizagem, que nada mais é do que o dia a dia na sala de aula, buscando a melhoria de trabalho para o professor e para o aluno, que terá a condição de resgatar a história de vida”, diz.

A diretora acrescentou que gestores e professores não devem temer o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe. “A gente não pode temer nada se está lá trabalhando, buscando melhorar; se a gente faz bem feito, não vai ter medo; se nosso caminho existir alguma pedra, ela tem que sair, com a reanálise, com o olhar diferenciado e a busca de resultados positivos para o aluno. O nosso objetivo como educador é fazer com que o aluno chegue a um objetivo: termine o ensino médio e entre numa faculdade”, garante.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese