Edilson da Angeloc é sondado para lançar pré-candidatura a prefeito em Salgado

30/10/19 - 14:31:08

O empresário Edilson da Angeloc, conhecido por Neguinho das Moendas, está sendo cotado para concorrer nas próximas eleições do município de Salgado, região Sul do Estado de Sergipe, ao cargo de prefeito. Apoios e incentivos já estão acontecendo.

Em Salgado, a repercussão do nome de Neguinho é bem difundida entre empresários e amigos que dizem lhe apoiar, caso decida pela pré-candidato. Os rumores indicam que o nome cresce perante a opinião pública despertando o interesse de lideranças que já o apoiam nos bastidores.

Empresário do ramo de agricultura, máquinas agrícolas e pecuária, sua formação é humilde e conseguiu por meio do trabalho se destacar enquanto empreendedor local e um ótimo administrador. Graças a isso, nunca esqueceu suas origens e apoia as tradições culturais a exemplo de cavalgadas e vaquejadas.

Adentrando na ceara política, Neguinho surge no cenário como uma possível nova via para as opções do eleitorado. Mesmo sem ter passagem pela política é bem cotado e filiado ao PSB do grupo do ex-senador Antônio Carlos Valadares. Já recebeu inúmeros convites de partidos para comandar diretórios municipais em Salgado e pretende tomar decisões. “O nome de Neguinho é bom porque é um homem de bem e de paz. Todo mundo conhece ele aqui. É trabalhador, direito e bom administrador. Se ele for candidato, é um nome bom e forte”, afirmou um empresário de Salgado que disse lhe apoiar.

Outro aspecto que eleva a imagem do empresário é o fato de que Neguinho é um ser muito carismático e presente em eventos sociais. Sempre tem se colocado a disposição do povo de sua terra. Ao que se sabe, ele analisa o momento com a tranquilidade que sempre teve em tomar decisões.

Por Adeval Marques

PropriáNews