Em tempos de canetas azuis, um canto em favor dos manguezais

CARANGUEJO AZUL

Sérgio Lucas

Caranguejo azul que se esconde na terra.

E o terror enxerga no óleo que vem do mar.

Morre o aratu e as raízes aéreas.

O medo desespera o seu primo uçá.

Galopa cavalo-marinho porque o seu ninho vai ser destruído!

Garoupas, gorés, camarões, o mangue/berçário não é mais abrigo.

Galopa cavalo-marinho porque o seu ninho vai ser destruído!

Sardinhas, tainhas, cações, o mangue/berçário não é mais abrigo.

Caranguejo azul grita por socorro

E o seu grito é mudo pra quem devia ouvir

Berra o peixe-boi em dor solidária.

Sucumbem arraias, ostras e siris.

Galopa cavalo-marinho porque o seu ninho vai ser destruído!

Garoupas, gorés, camarões, o mangue/berçário não é mais abrigo.

Galopa cavalo-marinho porque o seu ninho vai ser destruído!

Sardinhas, tainhas, cações, o mangue/berçário não é mais abrigo.

Aracaju/SE, 29/10/2019.