FAMES IRÁ ORIENTAR OS MUNICÍPIOS SERGIPANOS NO CENSO 2020 DO IBGE

30/10/19 - 05:01:37

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES participou de uma reunião realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta terça-feira, no auditório da Prefeitura de Aracaju, sobre o planejamento do Censo 2020.

Existe uma reclamação dos municípios no que se refere ao número populacional coletado pelo IBGE nos últimos anos, onde acreditam que a quantidade é maior do que diz o censo, uma vez que algumas pessoas não conseguem ser recenseadas e por isso não entram para a lista. A percepção dos gestores surge quando realizam atendimento na saúde e educação, por exemplo, onde constatam um número maior de habitantes.

“É um assunto preocupante e precisa da atenção de todos os gestores, pois uma vez coletados dados menores que o previso sobre a população, o município pode ser diretamente afetado, sendo que o FPM é distribuído pela quantidade de pessoas”, alerta o presidente da Fames, Christiano Cavalcante.

Com a nova forma como os recenseadores devem receber pelo trabalho, acredita-se que o máximo número de habitantes possível será coletado. Após participar da reunião, a Federação irá orientar os municípios quais procedimentos a serem feitos, a exemplo de destinar o instituto a determinada região direcionando-o ao número exato de habitantes, podendo também conferir se os dados coletados pelo IBGE condiz com o que consta no município.

Por Yslla Vanessa

Foto ASCOM FAMES