Feijoada do Externato São Francisco será agitada por grandes atrações

30/10/19 - 06:41:54

O Externado São Francisco de Assis vai realizar a tradicional ‘Feijoada Beneficente’ a partir das 12h do sábado, dia 9 de novembro, na sede da instituição, localizada na Avenida Edézio Vieira de Melo, número 585, Bairro Suíssa, em Aracaju. A festa será comandada por Thiago Sol, com a banda Sol Kids, Fábio Lima, Maraísa a Dama do Forró e manda Menina Mariah.

“Nossa expectativa é ter uma boa participação da população de Aracaju. Tendo em vista que esta feijoada além de ser muito gostosa é para ajudar a manter o Externato São Francisco de Assis que há 55 Anos acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e precisa do apoio da sociedade para se manter. Teremos ótimas atrações como Fábio Lima, Maraísa, Thiago Sol e a banda Menina Mariah. Vamos tirar os pés do chão que tem muita diversão! Traga a sua família para se divertir, comer a feijoada e colaborar com o Externato São Francisco. Todos estão convidados para esta festa linda! Ser solidário é uma delícia” convida Irmã Mabel

A programação musical vai ser aberta pelo cantor Thiago Sol que lançou recentemente seu novo projeto inovador, a banda Sol Kids, com repertório infantil, que está agradando a criançada e toda a família com músicas que marcaram os anos 80 e 90, além de hits autorais.

Em seguida se apresenta o cantor Fábio Lima com um repertório recheado de canções da Música Popular Brasileira recordando sucessos dos maiores artistas do país.

A Dama do Forró, Maraísa, que lançou recentemente o seu novo clip ‘Na balada com as amigas’ está preparando um show especial e promete não deixar ninguém parado com muito forró das antigas, autêntico forró e músicas autorais.

Para encerrar a festa vai se apresentar pela primeira vez no Externato São Francisco de Assis, a banda Menina Mariah, sob o comando de Marcele Machado. A turma vai fazer muito barulho com a percussão e sucessos de bandas como Timbalada e Olodum.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 30 + uma lata de leite (com direito a feijoada), na sede da instituição. Outras informações através dos números (79) 3224-3509 e 99158-6400.

Por Fredson Navarro

Foto assessoria