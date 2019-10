Funesa abre Processo Seletivo de discentes para Especialização em Saúde Pública

30/10/19 - 12:11:17

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), abriu, na quinta-feira, 24, as inscrições do Processo de Seleção Simplificada – PSS para candidatos a discentes no Curso de Pós-Graduação Latu Sensu – Especialização em Saúde Pública. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até esta quinta-feira, 31, através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), por meio do site da UFS/SIGAA, cujo acesso se dá através do site da Funesa.

O curso é uma iniciativa que tem como objetivo principal o de qualificar profissionais do SUS/ Sergipe (Sistema único de Saúde) para atuarem no processo de regionalização e organização das redes de Atenção à Saúde, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS, mediante os preceitos da Educação e do Trabalho Interprofissional em Saúde. Segundo informações do Edital 05/2019, as vagas são destinadas a servidores públicos de nível Municipal, Estadual ou Federal, preferencialmente com vínculo efetivo, desde que estejam atuando no SUS, em um dos municípios ou instituições detentoras das vagas discriminadas no quadro I do Edital.

Ainda de acordo com o edital, são ofertadas 40 vagas a profissionais de saúde do SUS, divididas entre a Secretaria de Estado da Saúde e Fundações estatais (cinco vagas); Universidade Federal de Sergipe – UFS (quatro vagas); Município de Aracaju (quatro vagas); regional de Aracaju (três vagas); regional de Estância (quatro vagas); regional de Nossa Senhora da Glória (quatro vagas); regional Lagarto (duas vagas); regional de Itabaiana (cinco vagas); regional de Nossa Senhora do Socorro (quatro vagas); regional de Propriá (seis vagas).

Vinculado ao projeto nacional intitulado “A Nova Formação em Saúde Pública na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: uma abordagem interprofissional”, o curso é desenvolvido por meio de uma cooperação técnica firmada entra a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) e a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS).

A especialização tem início previsto para novembro de 2019 e conclusão em outubro de 2020, totalizando. “O curso, que terá ênfase na abordagem interprofissional, um conceito que será trabalhado de forma transversal a todas as disciplinas ofertadas. É uma abordagem educacional que possibilita o desenvolvimento de competências colaborativas pelos alunos-trabalhadores tornando-os mais capazes de atuar de forma integrada e de atender as complexas e dinâmicas necessidades de saúde, com um propósito de melhorar a qualidade da atenção aos usuários do SUS”, informa a diretora operacional da Funesa e coordenadora do curso, Daniele Travassos.

O professor doutor e coordenador do curso de Graduação em Enfermagem da UFS – campus Lagarto, Alan Dantas, acredita que realização deste curso representa uma conquista para o fortalecimento do SUS Sergipe. “A UFS, nesse contexto, vem cumprir o seu papel social na formação de profissionais de saúde comprometidos com o SUS e com a qualidade do serviço na saúde pública. O curso está estruturado numa abordagem ativa do processo de ensino-aprendizagem e de acordo com as necessidades específicas regionais, utilizando uma abordagem interprofissional para transformação social, uma melhor estruturação de ações e serviços do SUS e, consequentemente, o fortalecimento da saúde pública do Estado de Sergipe”.

O curso tem carga horária total de 380 horas, divididas em 3 módulos. Cada módulo estrutura-se em eixos temáticos com carga horária teórica e prática. As aulas acontecerão na sede da Funesa – localizada na Travessa Basílio Rocha, 33, bairro Getúlio Vargas – quinzenalmente, às sextas-feiras, das 13h às 17h e das 18h às 22h; e aos sábados das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Fonte assessoria