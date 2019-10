Grávida, Marília Mendonça mostra barrigão da gravidez com vestidinho justo. Cantora, que espera um menino, curtiu passeio com amigo em shopping carioca

30/10/19 - 00:47:09

Esperando Léo, seu primeiro filho com o também cantor Murilo Huff, Marília Mendonça foi fotografada na noite de terça-feira (29) aproveitando um passeio com um amigo no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro.

A cantora, “rainha da sofrência do feminejo”, apostou em um vestidinho de estampa de pele de cobra justinho e decotado, que realçou seu barrigão. Já com o instinto materno em evidência, ela acariciou diversas vezes a barriga enquanto andava pelos corredores do local.

Fonte/Foto: globo.com