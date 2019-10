GREVE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL AMPARO DE MARIA EM ESTÂNCIA CONTINUA

30/10/19 - 05:57:41

Com apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), depois de mais quatro meses, os empregados do Hospital Amparo de Maria (HRAM), em Estância, decidem manter a greve, nesta terça-feira, 29. Uma assembleia geral com os funcionários foi realizada com o principal intuito de ajudar os trabalhadores com 16 cestas básicas, que foram sorteadas para aliviar a situação financeira de alguns trabalhadores.

“Mesmo estando triste com a situação precária do hospital, foi um momento muito gratificante e de muita felicidade para os trabalhadores. Como é que esses trabalhadores estão vivendo? O sindicato não tem como contemplar todos, mas o fato de ter conseguido ajudar algumas pessoas já é um avanço” explica o presidente do Sintasa, Augusto Couto, que estava acompanhado da diretora Maria de Lourdes e o gerente Janderson Alves.

De acordo com Augusto Couto, a situação do HRAM é delicada. Os trabalhadores então decidiram continuar a greve como única solução para mostrar a insatisfação com a gestão do hospital. No final da manhã desta terça-feira, houve uma reunião com a direção do Sintasa e o novo interventor e que passou uma proposta que será divulgada pelo Sintasa na próxima assembleia que ocorrerá nesta quinta-feira, 31, às 10 horas, no próprio hospital.

Fonte e foto Sintasa