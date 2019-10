MINISTRA DAMARES É AGRACIADA COM A MEDALHA TIRADENTES

Solenidade foi na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Segundo a Alerj, a ministra “é digna de receber a Medalha na medida em que ofereceu assistência a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica”.

Em seu discurso, Damares agradeceu a homenagem e disse que gostaria de dividir a medalha com o presidente Jair Bolsonaro e com a comunidade evangélica. Para a ministra, a Nação “já é outra. Chega de violência contra a mulher. Chega de violência contra as crianças. É uma nação que não vai deixar ninguém para trás.”

Um coral e uma orquestra, formados por estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro, executaram músicas evangélicas, acompanhados em coro pelos presentes.